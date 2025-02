Trasferta vietata. A Castelfidardo senza tifosi rossoblù

Maurizio Valiante, prefetto di Ancona, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Macerata per l’incontro di calcio Castelfidardo - Civitanovese, valido per il campionato nazionale di serie D, in programma domenica allo stadio "Mancini" di Castelfidardo. Il provvedimento è stato adottato "in considerazione di preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attesa la sempre più accesa rivalità tra le tifoserie interessate, alla luce delle argomentazioni svolte dal questore di Ancona nonché dalle indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), condivise nella riunione tecnica di ieri dei coordinamento delle forze di polizia tenutasi in data odierna".