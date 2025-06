Trattativa arenata: GhiviBorgo e Viareggio restano in Eccellenza

Era già nell’aria da un paio di giorni, ma adesso è diventato ufficiale che la trattativa fra il GhiviBorgo e il Viareggio per riportare il club zebrato in serie D si è definitivamente arenata. Il Viareggio continuerà a fare l’Eccellenza e i dirigenti sono al lavoro per allestire una squadra che possa puntare alla promozione in serie D. ieri entrambe le società hanno rilasciato un comunicato stampa. Per primo lo ha fatto il GhiviBorgo attorno alle 17 di ieri pomeriggio. "Il GhiviBorgo comunica ufficialmente che le trattative per la cessione del titolo sportivo al Viareggio calcio non hanno avuto esito positivo. Nonostante l’impegno e la volontà delle parti di trovare un’intesa, non è stato possibile raggiungere un accordo definitivo nei tempi previsti. Pertanto, la società GiviBorgo proseguirà la propria attività sportiva in autonomia anche per la stagione calcistica 2025/2026. Ringraziamo il Viareggio calcio per il dialogo instaurato nelle scorse settimane e rinnoviamo l’impegno verso i nostri tifosi, gli atleti e il territorio, con l’obiettivo di affrontare con determinazione e responsabilità la prossima stagione sportiva. Ulteriori aggiornamenti sull’organizzazione tecnica e societaria verranno comunicati nei prossimi giorni". Il che potrebbe confermare un possibile avvicinamento alla Lucchese che potrebbe rilevare il titolo sportivo del GhiviBorgo e ripartire dalla serie D.

Un paio di ore dopo è arrivata la risposta del Viareggio: "La società Viareggio Calcio accoglie con stupore, purtroppo non meravigliandosi, il comunicato pubblicato dal GhiviBorgo in merito alla oramai note trattativa per la “cessione del titolo sportivo”. Senza entrare nel merito di una trattativa lunga, estenuante e fortemente cercata, almeno inizialmente, dalla dirigenza del Ghiviborgo, si fa presente che la società Viareggio Calcio, anche in questa vicenda, ha dimostrato le proprie ambizioni e la propria solidità economica, cercando di regalare alla città e ai suoi tifosi un palcoscenico ancora più prestigioso. Detto ciò, augurando al Ghiviborgo i migliori risultati sportivi, si fa presente che con rinnovata ambizione e forza la società Viareggio Calcio parteciperà al campionato di Eccellenza, nel rinnovato stadio dei Pini, per provare a regalare sul campo quanto la piazza merita.

Sul merito della trattativa verrà poi indetta una conferenza stampa, sperando di confutare ogni dubbio su quanto la società Viareggio Calcio si sia prodigata, in ogni suo componente, nel cercare di portare a termine positivamente una trattativa che, evidentemente, qualcuno non voleva che andasse in porto".