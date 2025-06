Trattativa fallita: Mauro Profili respinge l'offerta per il club sportivo

Fumata nera. Come previsto su queste colonne, la trattativa tra Mauro Profili e il gruppo di imprenditori interessati a rilevare il club ha avuto esito negativo. L’accordo economico tra le parti non è stato raggiunto e, probabilmente, anche gli altri aspetti legati all’operazione. Un niet che sembra definitivo, chiudendo una vicenda che durava da oltre tre settimane. Valutata insufficiente, da parte dello stesso vertice societario rossoblù, l’offerta di 300.000 euro scritta nero su bianco in una precedente lettera a firma "Cosmo srl" in nome di "Unyon Consorzio Stabile Scarl". Tuttavia c’è chi è pronto a sostenere che i proponenti siano andati anche oltre quella cifra durante il faccia a faccia, ma alla fine ha prevalso la mancata intesa e questo è, volenti o nolenti, il passaggio più importante. Sull’incontro vige un patto di riservatezza, dunque non è possibile conoscerne i dettagli. Probabilmente non si è nemmeno tenuto a Roma ieri. La sensazione più diffusa è che tutto si fosse già risolto in maniera negativa qualche ora prima. Non è dato sapere nemmeno se vi sia stata interlocuzione con i fratelli Mario e Davide Ciaccia. I due imprenditori laziali non sono mai usciti allo scoperto, anche se il loro nome è circolato per vario tempo senza smentite. Ciò che invece è noto è che l’operazione era stata sponsorizzata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e da Michele Paolucci, in caso di passaggio di proprietà l’ex capitano avrebbe ottenuto la carica di direttore sportivo. Ma si tratta di un discorso chiuso dal momento che Profili, in questa vicenda assistito dall’avvocato Gabriele Cofanelli, ha declinato la proposta deciso ad andare avanti per gestire un club che lo vede alla guida ormai da otto anni.

Dunque, è proprio sulle prossime mosse del patron che è bene concentrarsi. Il presidente sembra sereno sul futuro: è convinto di poter vantare discorsi ben avviati per quanto riguarda le sponsorizzazioni, con possibilità di allargamento della base societaria mediante figure del territorio. Tuttavia i tasselli da riempire sono tanti: riguardano l’organico, lo staff tecnico, la dirigenza incluso il settore giovanile (dove andrà nominato un nuovo responsabile tecnico dopo l’addio di Marco Fontinovo). Alcune ufficializzazioni sono attese per la prossima settimana. Nelle prossime ore, invece, Profili potrebbe rompere il silenzio stampa in cui si è trincerato da un mese per comunicare le proprie intenzioni in vista della prossima stagione.