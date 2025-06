Trattativa in corso: la Civitanovese tra acquisizione e incertezze future

Prevedibilmente, la corrispondenza epistolare tra i legali rappresentanti della "Cosmo srl" e quelli della Civitanovese avrà un seguito anche nelle prossime ore. Dopo che il patron Mauro Profili, con la lettera di risposta inviata due giorni fa, aveva specificato di essere disponibile ad un incontro con gli acquirenti (purché all’appuntamento si presentino le persone realmente interessante all’acquisizione del club e non solo i loro rappresentanti, è la richiesta dell’attuale presidente rossoblù), la controrisposta dovrebbe andare nella direzione, pressoché ovvia, di fissare un appuntamento. La pec non dovrebbe essere stata inoltrata agli indirizzi societari nella giornata di ieri, ma ciò potrebbe accadere oggi. Da quanto trapela, gli offerenti indicherebbero due possibili date per l’eventuale summit tra le parti. Solo al termine di quel faccia a faccia, si potrà comprendere se ci siano i margini affinché la Civitanovese passi realmente in altre mani oppure rimanga in quelle di Profili. La trattativa, se così è possibile definirla, è al momento tutta in uno scambio di mail iniziato dieci giorni fa, mentre in precedenza vi era stato giusto un incontro interlocutorio. È proprio riflettendo su queste lungaggini che in molti temono il peggiore degli scenari: incontri ad oltranza, pause, riflessioni e veti, per poi concludere con un nulla di fatto, trovandosi senza squadra, staff tecnico, organigramma e sponsor nei momenti cruciali dell’estate. È la preoccupazione di tanti e il web è foriero di interventi in tal senso.

Attuali giocatori, staff tecnico e dirigenti vari saranno sotto contratto fino al 30 giugno, ma a nessuno di loro sarebbe stata ancora indicata una strada futura. Per convincerli a restare, sarà necessario allontanare tante sirene. Infatti, non vi sono solo Visciano e Passalacqua a far gola al Trodica (il difensore piace anche a Sangiustese e Chiesanuova); pare che nelle ultime ore il club biancoceleste sia sulle tracce anche di Domizi. La mezzala classe 2003 piace molto anche al Montegranaro, mentre tante richieste sono arrivate per Diop, questa volta provenienti dal mondo delle serie D. Poi non è ancora chiaro se verrà presentata una domanda di ripescaggio per la stessa quarta serie, anche se in fin dei conti questo è l’ultimo dei problemi in casa rossoblù, considerando le scarsissime probabilità di ottenere un riscontro positivo. Da questo punto di vista, la Civitanovese avrebbe un punteggio troppo basso rispetto ad altre compagini e, oltretutto, il format della serie D 2025-’26 prevede un numero di squadre inferiori (da 168 a 162) rispetto alla precedente stagione.