Trattativa in corso per il futuro della Lucchese Calcio: Comune di Lucca coinvolto

Fino a ieri sera non c’erano novità sulla situazione della Pantera. Il patron del Ghiviborgo aspettava una risposta da parte del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che si dice abbia incaricato il capo di gabinetto Beniamino Placido di portare avanti la trattativa con Marco Remaschi. Ma ecco che, nel tardo pomeriggio di ieri, il Comune ha diramato una nota. Dove si dichiara che "in merito al futuro della Lucchese Calcio, il Comune di Lucca rende noto che è in corso una trattativa fra i vertici del Ghiviborgo, un imprenditore interessato e i rispettivi legali".

"Tale interlocuzione – prosegue la nota – avrà a breve una conclusione entro 24 o massimo 48 ore; l’amministrazione comunale informerà tempestivamente cittadini e organi di stampa sull’esito che si augura possa essere positivo per tutti e nell’ambito della serie “D” del campionato italiano di calcio. In tutti i casi il Comune di Lucca in queste settimane ha incontrato alcuni imprenditori interessati all’eventuale iscrizione della squadra cittadina nell’ambito della quinta serie del campionato italiano (Eccellenza), esaminando in modo approfondito e predisponendo tutte le necessarie occorrenze con il supporto di un avvocato appartenente a uno dei più importanti studi legali di diritto sportivo nazionali". Fin qui il Comune di Lucca.

A questo punto non rimane che aspettare l’esito dell’incontro tra Remaschi e questo imprenditore (milanese), del quale non si conosce al momento né il nome né l’attività. In fondo sarebbe questa l’ennesima conferma che devono essere persone di fuori ad interessarsi alla vecchia Pantera. Sorge spontanea una sola domanda: è mai possibile che a Lucca non ci siano tre-quattro imprenditori con un minimo di interesse per il mondo del pallone, che siano disposti a mettersi insieme e gestire una società di calcio, patrimonio della città? Ma, se serve ancora gente di fuori, pazienza.

Nel frattempo, prima dell’annuncio di questo sviluppo, Emanuele Canzonieri ci aveva riprovato. Dopo aver provato, inutilmente, a rilevare la Lucchese, quando ancora era in corso la stagione, ora l’imprenditore veneto che commercia in carni ha avuto dei contatti, prima con l’amministrazione comunale e, poi, con Marco Remaschi in prima persona. Risultato? In entrambi i casi sembra che le proposte avanzate da Canzonieri siano state cortesemente rimandate al mittente.

Tornando alla trattativa per la soluzione Ghiviborgo, ricordiamo brevemente i termini di un eventuale accordo: per l’acquisizione da parte di Lucca del titolo sportivo dei colchoneros in modo da far ripartire la squadra dalla serie "D" – dopo il quarto fallimento in 17 anni – , servono da 300 a 350mila euro; nel contempo dovrà essere costituita una nuova società nella quale entrerebbero a far parte alcuni dirigenti del club della Media Valle che metterebbe a disposizione il suo settore giovanile ed una organizzazione tecnica già collaudata. E tra il 4 e il 10 luglio, entro le ore 17, iscriverla alla quarta serie. Vedremo.

Emiliano Pellegrini