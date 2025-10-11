Trattative in stallo. Recanatese, per ora si va avanti così

La ricerca dell’agognatissimo difensore centrale segna una battuta d’arresto e per il momento si è costretti a fare di necessità virtù. Non che le trattative si siano completamente arenate ma intanto, per il match di domani e forse per il futuro prossimo, l’organico resta quello con i soli Fiumanò e Cocino a "reggere" il delicatissimo reparto. Non è nemmeno così difficile immaginare le motivazioni che hanno condotto a questo momentaneo stop: c’è ancora troppa distanza tra domanda ed offerta e quindi il "papabile" ha preferito, per ora, soprassedere. Una situazione di stallo che nessuno auspicava, tantomeno l’allenatore e il direttore tecnico, perché affrontare la stagione in questo modo comporta enormi rischi ma d’altronde qualsiasi rinforzo deve essere tale, non essendoci margini di errore con la necessità di trovare un vero valore aggiunto. La prospettiva poi di scendere in campo contro l’Ostiamare (unica squadra a punteggio pieno dopo sei giornate in tutti i gironi della Serie D) ed il fatto che i giallorossi hanno la peggior difesa del raggruppamento con 12 gol sul groppone, fa tremare i polsi e l’unica strada percorribile è quella dell’orgoglio, dell’amor proprio e della maglia oltre allo spirito di battaglia che dovrà essere prevalente su ogni altra considerazione. Nel frattempo la rifinitura odierna dovrebbe fornire qualche delucidazione in più relativamente all’undici titolare: soprattutto è dubbio l’utilizzo, sin dall’avvio, di Marco Chiarella, sulla via di un recupero che sembra a buon punto ma forse non ancora del tutto completato. Vedremo poi tra i pali se ci sarà il ritorno di Zagaglia che ha scontato il turno di squalifica o la conferma di Fioravanti. Inoltre ci sarà da fare i conti con il forfait di Giusti con Ludovico Gori che appare il sostituto naturale, così come già avvenuto ad Ancona. Domani non si potranno acquistare i biglietti allo stadio con i tagliandi invece ancora disponibili sul circuito vivaticket ed alla Tabaccheria Menghini, zona ex Eko.

Curiosità: a dirigere ci sarà ancora una terna toscana, una consuetudine. L’arbitro designato infatti è Lorenzo Nencioli della sezione di Prato (meno di venti le sue presenze in campionato di cui appena tre nel girone F) che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Giovanni Gallà di Pistoia.