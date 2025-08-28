Trattative. Recanatese in pressing. Si insiste con Marafini

Breve, anzi brevissima l’esperienza di Alessio Marrale alla Recanatese. Il centrocampista genovese, classe 2005, ha chiesto di tornare al Sora (club dal quale proveniva) e di fronte a questa istanza la società giallorossa non ha opposto obiezioni. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio della Samp, si era messo in luce alla Spal dove ha avuto anche la soddisfazione di vincere il titolo di campione d’Italia under 18 ma nel calcio, cosiddetto dei "grandi" sembra accusare parecchia fatica ed anche sabato, in Coppa Italia con la Maceratese, è rimasto malinconicamente in panchina. Negli equilibri giallorossi cambia poco perché, quello che si attende, con un pizzico di ansia, sono i nuovi arrivi ed ogni momento potrebbe essere quello buono.

Ad oggi, allo "stato dell’arte", nessuna novità, né sul fronte degli svincolati né su quello dei contrattualizzati. Relativamente a questi ultimi però qualcosa bolle in pentola soprattutto per il fatto che poi, a fare la differenza, sono sempre le richieste economiche ed in questo caso si potrebbe scovare qualcosa di molto più interessante a buon mercato. La scadenza di lunedì però si avvicina a grandi passi mentre i calciatori senza squadra possono sottoscrivere gli accordi anche successivamente. Quanto alle trattative la "pista" che conduce al difensore Marafini è sempre calda con il solito ostacolo che ci sono ancora delle distanze da correggere e limare. La volontà del giocatore c’è, la Recanatese lo attende a braccia aperte (ancor più dopo quanto si è visto nella partita di Coppa Italia) e si spera di averlo per l’esordio contro il Notaresco. Molto più difficile invece il discorso relativo a Gianvito Misuraca, ma stavolta per motivazioni di carattere tattico. L’espertissimo giocatore palermitano infatti può essere definito come la classica mezz’ala e dunque non proprio adattabile a quelli che sono i dettami dell’allenatore Mirko Savini anche se, sulle qualità, non si discute, ci mancherebbe ed il curriculum…parla da solo.

Domenica alle 15 è stato fissato al "Tubaldi" un allenamento congiunto con il Giulianova, anch’esso reduce da un ko nel primo match ufficiale della stagione a Notaresco ma il cui organico, con, tra gli altri, Martiniello e Scimia sarebbe, almeno sulla carta, di primo livello. A guidare in panchina gli abruzzesi Roberto Cappellacci, istrionico tecnico transitato, più volte, anche nelle Marche con alterne fortune.