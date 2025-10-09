Trattative. Recanatese, nel mirino un difensore esperto

La Recanatese cerca di stringere i tempi per rafforzarsi e la priorità assoluta, dopo il responso medico su Ghio con la stagione dell’ex Virtus Entella praticamente compromessa, è l’ingaggio di un difensore centrale, di forza ed esperienza. Facile a dirsi, molto meno a farsi ma, nelle ultime ore, pare che il df Cianni, di concerto con l’allenatore, abbia individuato il profilo giusto. Si tratta di un over che potrebbe scendere dai professionisti, dando quindi quelle certezze di cui si ha, quasi, un disperato bisogno. Il "reparto", d’altronde, conta al momento solo su due effettivi ossia Fiumanò, il cui rendimento sembra sia adeguato alle aspettative e Cocino che invece sinora ha alternato, siamo teneri, alti e bassi. L’identikit, come sempre accade in questi casi, è top secret mentre sono chiare le motivazioni che ancora non consentono di chiudere positivamente la trattativa. Il "papabile" infatti, comunque attratto dalla destinazione, dovrebbe sopportare una drastica riduzione del compenso e sappiamo come, in generale, si sia molto "sensibili" all’aspetto economico. Pure in questo caso quindi Cianni dovrà ricorrere ai consolidati e comunque validi argomenti ed anche ieri ci ha ribadito che "dobbiamo assolutamente prendere il giocatore adatto alle nostre necessità e non certo solo per rimpinguare la rosa". Come a dire: margini di errore non esistono. Tra l’altro sarebbe opportuno chiudere anche in fretta visto che già sono state archiviate sei giornate ed il ritmo del calendario non concede soste. Si era fatto un pensierino sull’ex Christian Shiba che invece si è accasato al San Marino mentre ricordiamo che una settimana fa il corteggiatissimo Andrea Marafini, non confermato dal Pineto, ha accettato le lusinghe della Vibonese, ambiziosa compagine calabrese guidata in panchina da Raffele Esposito (transitato qualche anno fa anche a Termoli). Savini intanto aspetta, spera e lavora confidando nel pieno recupero di una pedina importante come Chiarella e ritrovando il portiere Zagaglia che ha scontato il turno di squalifica. L’auspicio è che almeno non ci sia un verdetto medico pesante per Edoardo Giusti che si è "bloccato" durante il riscaldamento dell’ultimo match ad Ancona ma è impensabile vederlo in campo domenica quando arriverà il lanciatissimo Ostiamare che nel frattempo ha festeggiato gli ottanta anni di storia ed approderà al Tubaldi con un morale che più alto non si potrebbe.