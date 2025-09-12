Trattative. Recanatese su Marafini, in piedi anche altre soluzioni

La "vicenda" Bellusci è ormai alle spalle e, come si suol dire, acqua passata non macina più. Resta il dispiacere su entrambi i fronti per com’è terminata la vicenda e per un rapporto, anche personale, sul quale si auspicava un epilogo molto diverso. L’ormai ex difensore giallorosso, come d’abitudine di questi tempi, si è affidato ad un suo profilo social per esprimere il rammarico per la conclusione di questa esperienza: "trovare le parole, scrive è faticoso ma anche molto doloroso. Questo mondo non finisce mai di stupirmi e detto questo non pensavo di essermi legato in maniera così viscerale a questa realtà. Ringrazio tutti dal primo all’ultimo ma, come ha comunicato il Direttore, le vedute erano diverse, nel calcio succede ma la cosa importante è la stima umana. Quella resta invariata per ogni figura e per ogni compagno. È stato bello essere capitano della Recanatese per quaranta giorni. Nel mio cuore, dopo l’Ascoli Calcio, ci siete voi".

Va anche ricordato che, al di là del tormentatissimo inizio di stagione, Bellusci è stato tra i protagonisti della risalita dello scorso anno quando arrivò in condizioni di estrema precarietà ma sposò in pieno la causa, tra l’altro, quando si era in totale emergenza, scendendo in campo in diverse circostanze nonostante tutto consigliasse…un salutare riposo. D’altronde possiamo disquisire su tutto ma le doti temperamentali e caratteriali del giocatore sono al di sopra di ogni sospetto.

Detto questo si è, chiaramente, alla ricerca di un sostituto e l’unica cosa certa, al momento, è che un nuovo difensore arriverà. Altamente improbabile, per non dire impossibile che ciò avvenga prima della gara di domenica al "Macrelli" di San Mauro Pascoli nella quale Savini dovrà scegliere due giocatori tra i soli tre a disposizione in quel ruolo, ossia Cocino, Ghio e Fiumanò. Il "pressing" del dt è sempre forte su Marafini, il cui corteggiamento è ormai assai datato ma non si escludono sorprese dell’ultim’ora. Da segnalare che domani inizia il campionato Juniores Nazionale con il match al Tubaldi alle 15 contro il L’Aquila (ingresso libero). "Il nostro obiettivo – ha detto l’allenatore Edoardo Baleani – è di far maturare i ragazzi sotto il profilo tecnico ed umano. Abbiamo un blocco composto da ragazzi cresciuti nel vivaio e questo ci rende orgogliosi. Siamo convinti di avere le qualità per competere con tutti e fare sempre del nostro meglio".