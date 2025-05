Tre Fiori e La Fiorita: Europa assicurata a prescindere dalla finale playoff

Tre Fiori e La Fiorita festeggiano l’Europa indipendentemente dalla finale playoff. Ancora verdetti per le squadre del campionato sammarinese. Serviva qualcosa di speciale al San Giovanni per ribaltare la sconfitta di misura dell’andata col Tre Fiori, che poteva contare anche su una sconfitta col minimo scarto vista la miglior posizione in stagione regolare. Di fatto, quella di Dogana era la sfida clou di questi playoff, dal momento che un’eventuale finale playoff del Tre Fiori avrebbe reso priva di significato la gara: in tal caso, infatti, oltre alla squadra di Girolomoni anche l’altra finalista avrebbe potuto festeggiare la qualificazione alla prossima Conference League. Il motivo è legato al fatto che i gialloblù si sono qualificati anche alla finale di Coppa Titano con la Virtus, già certa quest’ultima di un posto in Champions League con la vittoria dello scudetto. Indipendentemente dall’esito della sfida del 24 maggio al San Marino Stadium, insomma, anche la terza classificata in campionato avrebbe centrato l’Europa. Ed è proprio così che è andata.