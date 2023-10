"Tre Formazioni Bolognesi in Campo: Corticella, Mezzolara e Progresso"

Neppure il tempo di respirare che, tra due giorni, le tre formazioni bolognesi che militano nel girone D di serie D torneranno in campo per l’unico turno infrasettimanale della stagione programmato per mercoledì 1 novembre. Il Corticella di Alessandro Miramari, galvanizzato dalla vittoria contro la corazzata Carpi, farà visita alla Sammaurese. Il campo romagnolo è tra i più ostici del girone ma, se giocheranno come sanno, c’è da scommettere che Trombetta e compagni potranno tornare a casa con un risultato positivo. Se il Corticella ride, Mezzolara e Progresso stanno vivendo un periodo più complicato. Il team di Michele Nesi, reduce dalla sconfitta con il Sant’Angelo, ha una gran voglia di uscire il prima possibile dalla striscia negativa di quattro ko nelle ultime cinque partite. Mercoledì il team budriese affronterà tra le mura amiche la Victor San Marino, formazione neopromossa ed autentica sorpresa di questa prima parte di stagione. Grande voglia di riscatto anche per il Progresso di Matteo Vullo che, sconfitto a Pistoia, occupa l’ultimo posto: mercoledì, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, arriverà il Lentigione, con Selleri e compagni che faranno di tutto per cercare di strappare l’intera posta.