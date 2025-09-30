Tre passi avanti. È una Maceratese rigenerata dai risultati

Sono bastati due risultati positivi, che nel calcio contano e quanto contano, perché la Maceratese possa guardare ai prossimi impegni con maggiore fiducia senza quella tensione dopo i passaggi a vuoto con Senigallia, Ostiamare e Fossombrone. Adesso il calendario propone quattro sfide da brividi: in trasferta contro Teramo e Notaresco, in casa contro L’Aquila e Ancona. Sono avversari che viaggiano nelle zone alte della classifica e che non nascondono le ambizioni di vittoria finale, magari potrebbe essere un fattore positivo perché non saranno formazioni arroccate in difesa e la Maceratese è abituata a giocare a viso aperto con chiunque.

I biancorossi sono reduci dalla vittoria casalinga con la Sammaurese, un successo che vale doppio considerando che occorre fare la corsa contro quelle realtà che coltivano lo stesso obiettivo della salvezza. L’unico aspetto negativo del match contro la Sammaurese è l’infortunio del giovane difensore Marchegiani alla spalla, si attende di conoscere i tempi di recupero anche se si pensa che il difensore dovrà restare fuori almeno per un mese. C’è anche Lucero, un altro difensore, costretto a restare in infermeria.

Mercato. È anche una Maceratese che cerca sul mercato i correttivi per colmare quel vuoto emerso in avanti nelle prime giornate di campionato. I contatti sono stati avviati e con i procuratori i discorsi hanno toccato in questo periodo più temi, tra cui un difensore centrale e un attaccante. Su quest’ultimo ruolo piace la punta Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli, il giocatore non rientra nei piani della società che ha accusato un inizio di stagione da incubo avendo conquistato solo 2 punti pur avendo allestito una squadra in grado di lottare per i primi posti. Non c’è comunque solo la Maceratese ad avere chiesto notizie su Ciabuschi, anche Nocerina e Vibonese hanno infatto mostrato interesse sul giocatore. Maceratese e Ciabuschi comunque si sono già parlati e non è affatto da escludere che ora la società possa accelerare la trattativa. C’è poi da verificare se la Maceratese è interessata comunque ad aggiungere alla rosa un attaccante, chiunque esso sia, anche se Koné e Marsilii non dovessero andare via subito visto che entrambi non rientrano nei piani tecnici di Possanzini al punto da non averli più convocati nelle ultime partite.