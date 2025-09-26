Tre passi avanti. Ruani: "Maceratese più sicura di sé»

"È stato un gol importante, non tanto per me, ma per la Maceratese". Edoardo Ruani pensa al tiro finito in fondo alla rete che ha permesso ai biancorossi di battere il Sora e di assicurarsi i 3 punti in palio muovendo così nel migliore dei modi la classifica. "Eravamo consapevoli di quanto fosse importante la gara – aggiunge – e della necessità di fare punti, ci mancava solo di fare l’ultimo passo perché a livello di prestazione la squadra non ha mai deluso, anche se non c’è stato il conforto del risultato". E adesso si guarda avanti nella consapevolezza che occorre dare continuità ai risultati. "Però la strada è quella giusta, il gioco c’è sempre stato ma adesso sono arrivati finalmente i punti. Domenica serve un’altra prova come quella a Sora per ottenere i 3 punti". Domenica scorsa i biancorossi erano rimasti a mani vuote con il Fossombrone e dopo tre giorni è stato ottenuto il massimo cambiando la strategia essendo un avversario differente. "Si tratta di formazioni diverse: la squadra di Giuliodori sta dietro la linea della palla e riparte a differenza del Sora che veniva alta per prenderci e così abbiamo messo in campo altre soluzioni". La vittoria a Sora ha portato 3 punti ma è stata anche una lezione. "Ci ha confermato quanto già sapevamo, e cioè che siamo forti, che abbiamo i mezzi per battere chiunque. Avevamo bisogno della vittoria per consolidare le certezze perché le belle prove con Vigor e Ostiamare non avevano aiutato in tal senso". Però alla vigilia la gara aveva un valore elevato e un peso a livello psicologico. "L’abbiamo affrontata come le altre pur sapendo quanto fosse rilevante in una settimana dovere disputare tre partite. Siamo stati sereni e il risultato è arrivato". Ruani si era messo in mostra con la Vigor con due conclusioni: di testa non aveva inquadrato la porta e sulla girata era stato bravo il portiere. "Di testa avrei potuto fare meglio, però sul campo si ha la sensazione di potere fare gol: a Ostia è capitato a Osorio, ieri a me ma per il modo di giocare arriviamo spesso dentro l’area". Questo successo ha un peso rilevante sul piano psicologico. "Vale tantissimo, fa morale e ci fa capire di essere sulla strada giusta. Ci siamo sbloccati e adesso non dobbiamo fermarci ricordando che ci attendono sfide ricche di insidie".

È aperta la prevendita: è possibile acquistare i biglietti della gara di domenica contro la Sammaurese attraverso il circuito Vivaticket oppure alla Tabaccheria Monachesi, in via dei Velini, alla segreteria che si trova allo Stadio dei Pini o al punto informazioni del centro commerciale Val di Chienti. Il prezzo del biglietto in tribuna è di 15 euro, ridotto 10 per donne, over 70, under 15; in curva di 10 euro, ridotto 8 per donne, over 70, under 15. L’ingresso al settore ospiti è di 15 euro, ingresso gratuito per gli under 15.