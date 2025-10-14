Tre passi avanti. Sansovini: "Ho visto una Sangiustese più propositiva»

Non c’è solo la vittoria a rendere soddisfatto Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese. "Credo - dice il tecnico dei rossoblù sul match contro la Fermignanese - che sia aumentata la qualità del gioco rispetto alle mie prime uscite. La squadra ha creato di più e ho notato anche una ritrovata solidità difensiva". Adesso c’è da guardare avanti. "La parola d’ordine è mettere da parte quanto fatto di buono e prepararsi alla gara contro la Civitanovese senza pensare a cosa è stato e senza andare a guardare ai successivi avversari". La Sangiustese ha inflitto la prima sconfitta alla Fermignanese. "È una formazione che gioca con entusiasmo e lo ha fatto vedere anche da noi, anche se non abbiamo concesso tanto agli avversari. Abbiamo difeso bene i canali centrali dove i pesaresi sono abili nelle imbucate, c’è stata in generale una grande applicazione difensiva, tanto sacrificio dei centrocampisti e attaccanti". Magari sarebbe utile chiudere le partite sfruttando le occasioni. "Vero, dobbiamo essere più cinici. Però è fondamentale creare le premesse per il gol perché con il tempo riusciremo a capitalizzare certe occasioni".