Tre punti d’oro per la capolista Radicondoli. La Voluntas non basta, Sarteano è Olimpic

BETTOLLE

0

ARNO CAST. LAT.

2

BETTOLLE – Sconfitta amara per il Bettolle, che pur dominando il gioco deve cedere 2-0 all’Arno Castiglioni Laterina. Protagonista del match è Cioni: l’estremo difensore degli ospiti chiude la saracinesca di fronte alla propria porta, annullando anche il capocannoniere del girone La Ferla con una serie di interventi al limite del miracoloso. In avvio di ripresa arriva la beffa: in una mischia in area del Bettolle, una deviazione imprevedibile porta il Laterina in vantaggio. I padroni di casa non si arrendono e si riversano in avanti, ma Cioni si rivela insuperabile, e nel finale un improvviso contropiede porta Babacar a segnare la rete del definitivo 0-2.