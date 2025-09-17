Tre punti fondamentali per i granata. Faggi: "Piglio diverso nella ripresa"

Tre punti di platino. Non c’è altro da aggiungere al 2-1 sul Rimini, che ha consentito al Pontedera di dare un pochino di ossigeno alla sua classifica, in attesa di provare a respirare ancora meglio dopo la sfida di venerdì sera col Campobasso, sempre al Mannucci. Anche i protagonisti in campo hanno riconosciuto la preziosità di questo primo successo stagionale. "Sono tre punti fondamentali per la nostra classifica – ha detto il portiere Tommaso Vannucchi, al rientro dopo la convocazione nella nazionale under 19 – contro un Rimini che nonostante i problemi societari ha dimostrato che dentro il campionato ci può stare. E noi altrettanto".

"E’ stata una gara complicata soprattutto nel primo tempo – ha ripreso il classe 2007 - nel quale abbiamo sofferto di più, eravamo impauriti. Nella ripresa invece abbiamo giocato bene. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile fin dai primi minuti, ma alla fine abbiamo saputo conquistare una vittoria meritata e adesso dobbiamo proseguire così, gara dopo gara. La nazionale? E’ stata una bellissima esperienza e sono orgoglioso. Ne faccio parte fin dall’under 15 e spero di andare avanti su questa strada. Per quanto riguarda invece il campionato, sono contento di far parte di questa squadra, che ha bravi tecnici, e il posto cerco di guadagnarmelo partita dopo partita, sperando di contribuire alla conquista della salvezza". La sfida di sabato ha segnato anche il positivo debutto in mezzo al campo di Filippo Faggi: "Le partite tipo quella col Rimini sono più difficili delle altre come atteggiamento da preparare. Sapevamo che gli avversari avevano difficoltà extra campo e dovevamo stare attenti a non sottovalutarli. Nonostante questo non siamo entrati con l’atteggiamento giusto, siamo stati passivi, e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Nella ripresa però abbiamo avuto un piglio diverso, ma bisogna fare così fin da subito, altrimenti puoi trovare avversari che possono metterti ancor più in difficoltà". Anche sul piano personale il centrocampista classe 2003, andato vicino al gol nel secondo tempo, ha buoni motivi per sorridere: "Sono felice della mia prestazione, era la prima partita che giocavo quest’anno dopo un leggero infortunio. Sono anche andato vicino al gol, ma sull’assist di Vitali sono arrivato con la gamba stanca e la palla è finita alta. Sono però contento che poi proprio Pablo abbia fatto gol, perché la palla che mi aveva messo in quella occasione era proprio bella". Intanto, mentre la società si gode la chiamata nella nazionale under 15 dell’Albania del giovane Enea Cela, con la squalifica di Leonardo Menichini (una giornata), in panchina contro il Campobasso andrà il vice Andrea Lisuzzo. Stefano Lemmi