Tre punti ’pesanti’ e un rigore (fallito). Il Siena domenica punta su Menghi

Non è stata certo una passeggiata e la Robur ha dovuto tenere i nervi saldi. Del resto era preparata: che il Terranuova Traiana avrebbe buttato la partita sull’agonismo, sull’aggressività, sui contrasti, i bianconeri ne erano consapevoli e, dando sfoggio di maturità, sono andati avanti senza cadere nel tranello, dritti per la loro strada. E sono rientrati negli spogliatoi in 11, con tre punti in tasca, due reti segnate e nessuna subita. E un rigore guadagnato, ahimè fallito. Il terzo sbagliato, in cinque giornate, se non un record quasi.

Il timore che potesse finire come con il Tau Altopascio, al Franchi, è un po’ serpeggiato, ma stavolta Somma e compagni hanno saputo scrivere un finale diverso per la storia. Il capitano ha segnato il gol che ha sbloccato la partita, Nardi si è preso la scena con un’altra rete bellissima, un tiro al volo da stropicciarsi gli occhi. Un mix di tecnica, precisione e potenza quello del numero 10 che, giornata dopo giornata, si sta confermando un fuoriclasse per la categoria. Se la solidità difensiva, in queste prime partite di campionato, è diventato un tratto distintivo della squadra di Bellazzini (due i gol incassati in totale, un’autorete alla prima giornata con il Tau, appunto, e il centro di Valentini a San Casciano su palla inattiva), lo è anche la spiccata propensione offensiva, l’insistente ricerca della porta, e lo stanno a dimostrare le tante occasioni create, i rigori guadagnati, le espulsioni provocate (ricordiamo che il Terranuova ha finito la partita in nove). Peccato per quelle che non sono andate a buon fine, molte per la verità, ma se mister Bellazzini è certo che si tratti soltanto di un momento e che prima o poi la squadra si sbloccherà, non ci sono motivi per non credergli.

Da domenica, poi, l’allenatore bianconero avrà anche una freccia in più al suo arco: tornerà infatti a disposizione Menghi – finora sostituito egregiamente da Noccioli, comunque fuori ruolo – il centravanti scelto in estate per scardinare i fortini avversari. Il giocatore da cui tutti si aspettano cinismo e puntualità sotto porta. Se Menghi ha recuperato, al Malservisi-Matteini non ci sarà sicuramente Tosini, ancora alle prese con la lesione al flessore. Il resto della squadra sarà valutato domani, alla ripresa degli allenamenti: mister Bellazzini ha concesso un giorno di riposo in più ai suoi ragazzi.