Tre schiaffi alla Dea: "Colpiti senza reagire"

Terza sconfitta consecutiva per l’Atalanta U23 crollata in casa, al Comunale di Caravaggio, travolta nella ripresa per 3-0 dalla Virtus Verona. Dea penalizzata dalle troppe assenze, con quattro giocatori convocati in prima squadra (Vismara, Obric, Cassa e il cannoniere Vlahovic), con Lonardo e Panada squalificati, oltre ai vari Comi, Tornaghi, Scheffer e De Nipoti indisponibili. Nerazzurri che nel primo tempo hanno colpito una traversa con Alessio, in un episodio che poteva cambiare l’inerzia del match, e hanno trovato un paio di parate del portiere polacco Pardel a evitare lo svantaggio. Arrivato però a inizio ripresa con un micidiale uno-due firmato da Mehic al 51’ e quattro minuti più tardi da De Marchi. Poi, a un quarto d’ora dal termine la terza rete, ancora di Mehic, a sancire la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro il Lumezzane e la Pergolettese.

"È già la seconda partita che non abbiamo la giusta reazione dopo aver subito gol – la delusione del tecnico nerazzurro, Francesco Modesto –. È mancata la voglia di fare qualcosa in più, di stare comunque in partita nonostante lo svantaggio. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo, eppure le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Stavolta, invece, siamo stati meno meno aggressivi, ci è mancato quello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. Abbiamo commesso degli errori ed ora dobbiamo essere bravi ad analizzarli e a migliorarci giorno dopo giorno. Dobbiamo lavorare e riprendere più energie possibili: le partite sono ancora tante e dobbiamo continuare il percorso di crescita".

ATALANTA U23-VIRTUS VERONA 0-3 (0-0). Reti: 51’, 74’ Mehic (V), 55’ De Marchi (V).