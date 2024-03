Tredicesimo pareggio. Ma il Grifone è in corsa

Con la clamorosa rimonta sul Figline al termine di un match intenso e spettacolare il Grosseto ha collezionato il tredicesimo pareggio sulle 25 gare disputate. Un ruolino di marcia non brillantissimo, ma che comunque consente al Grifone di essere ancora in corsa per il successo finale a dimostrazione che si tratta di un girone molto equilibrato, con la capolista Pianese che sta perdendo colpi mentre Livorno e Follonica Gavorrano appaiono in buona salute. I biancorossi anche contro l’undici valdarnese sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliato commettendo un "difetto antico" nel regalare, praticamente, il primo tempo agli avversari. Nella ripresa, poi, c’è stata una reazione veemente e caparbia del Grosseto, che ha messo in campo tutto quello che avevano a conferma di un profondo attaccamento alla maglia. E questo grazie al "carattere, alla qualità e all’impegno" come ha sottolineato il tecnico Malotti, che ha difeso i suoi giocatori da alcune critiche lanciate dai ragazzi della Curva Nord. Se è vero che "il Grosseto deve pensare soltanto a se stesso" appare evidente che, a questo punto, quando mancano nove giornate al termine gli scontri diretti andranno ad incidere in maniera notevole sulla classifica. Domenica ad esempio il calendario presenta Poggibonsi-Grosseto (43), Livorno (47) -Pianese (48), Cenaia-Follonica Gavorrano (47) , Ghiviborgo (42)-Montevarchi e Sangiovannese-Tau Altopascio (42). I giochi sono aperti.