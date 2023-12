Trestina è "fatale" al Follonica Gavorrano. Primo ko (1-0) in campionato per i minerari

Prima, dolorosa, sconfitta per il Follonica Gavorrano. La formazione di Marco Masi cede 1-0 a Trestina e perde una buona occasione visto che Pianese e Seravezza Pozzi si sono arenate sul pareggio, così come il Livorno, e col solo Grosseto vittorioso nei piani alti del girone E di serie D. Si ferma così la striscia lunghissima di risultati utili consecutivi dei minerari. La prima occasione della gara è per i padroni di casa, che arrivano al tiro al 4’ con Tascini, che alza di poco sopra la traversa. Al 12’ risponde il Follonica Gavorrano con Marcheggiani, che colpisce di testa sulla bella incursione di Souare. La palla termina alta. Al 20’ Masini sfiora il gol con un colpo di testa che sfiora la traversa, raccogliendo il bel traversone di Marcheggiani. Al 26’ ci prova Marietti da fuori, Filippis scalda i guantoni e para in tuffo. Al termine dei 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro termina sullo 0-0 una prima frazione senza emozioni da parte delle due squadre. Al 20’ della ripresa la beffa, col gol del Trestina segnato dall’ex Tascini scavalcando Filippis con un pallonetto. Mister Masi prova a mischiare le carte con i cambi, ma deve fare i conti subito dopo con l’espulsione di Ampollini per doppia ammonizione. La risposta del Follonica Gavorrano arriva al 35’, con la conclusione di Regoli su cross di Grifoni che termina la sua corsa contro il palo. Nonostante l’uomo in meno i biancorossoblù tentano il massimo sforzo per cercare di arrivare al pari ma gli umbri tengono botta e il Follonica Gavorrano perde la sua imbattibilità.

SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat (13’ st Origlio), Dierna, Pino (28’ st Regoli), Souare (28’ st Grifoni), Masini (28’ st Barlettani), Lo Sicco (39’ st Modic), Ampollini, Botrini, Marcheggiani. All. Masi.

Rete: 20’ st Tascini.

Note: ammoniti Menghi, Dottori, Marietti, Tascini. Espulso Ampollini al 31’ st per doppia ammonizione. Espulso l’allenatore in seconda Callai per proteste.