Trestina: sfida decisiva contro Follonica Gavorrano per evitare la retrocessione

TRESTINA - È l’ora del verdetto definitivo e non ci sono alternative: vincere o chiudere nel peggiore dei modi la stagione. Con un solo risultato a disposizione, il Trestina si gioca oggi il destino di un campionato sul terreno in erba sintetica del Follonica Gavorrano, con gli altotiberini che devono assolutamente imporsi sugli avversari (al 90’, oppure al 120’ in caso di parità al termine dei tempi regolamentari) per evitare la retrocessione in Eccellenza. Gli altotiberini, che hanno chiuso la regular season in terzultima posizione, si troveranno di fronte una squadra precipitata al sestultimo posto in ragione del passo falso di 7 giorni fa contro il Seravezza Pozzi, giunto al termine di un finale di torneo negativo per i toscani, un punto nelle ultime 5 gare. Precedenti stagionali poco incoraggianti per i bianconeri, sconfitti per 3-0 all’andata (0-0 nel ritorno al "Casini") ed eliminati in Coppa proprio dagli odierni rivali. Mister Calori ha a disposizione tutta la rosa Probabile formazione: Fratti, Sensi, Bucci, D’Angelo, Borgo, De Meio, Nouri, Lisi, Mencagli, Ferri Marini, Giuliani. All. Calori.

Paolo Cocchieri