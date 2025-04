Trestina-Siena: Partita Equilibrata Decisa dal Vento e dalle Palle Inattive

“E’ stata una partita brutta da parte di entrambe le squadre” – ha detto il mister del Trestina Simone Calori: a oksiena – . Tra il vento, forte e trasversale, arrivato improvviso, e le condizioni del terreno, la gara si è disputata sui dettagli, come le palle inattive. Il Siena è stato bravo in occasione del gol a giocare subito la sfera. Alla fine ci è andata bene, faccio i complimenti agli avversari, venuti a giocare una sfida difficile, maschia come mi aspettavo, su un campo in cui avrebbe fatto male anche il Real Madrid, ma soprattutto ai miei ragazzi, anche perché, per le tante assenze, la squadra era rimaneggiata".

"Se mi sarei arrabbiato a subire due gol come li ha subiti il Siena? Il vento, in particolare sul secondo, può aver messo in difficoltà il portiere e chi era in posizione. Io ho giocato l’arma Borgo perché so che è bravo nel colpo di testa: è andata bene, a volte non succede. La partita è stata equilibrata e il pari era giusto, a 15 minuti dalla fine me lo sarei preso".