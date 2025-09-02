Triangolare con Paganico e Braccagni. Il Campagnatico Arcille conquista il ’Dragone’

Il Campagnatico Arcille ha vinto il ’Triangolare del Dragone’ a Braccagni al quale hanno partecipato anche il Paganico, società di Seconda categoria, e appunto il Braccagni, società di Terza categoria. Nel primo incontro, quello tra Campagnatico Arcille (società di Prima categoria) e Braccagni ha vinto la formazione biancoblù per 3-1, poi il Braccagni si è arreso per 2-1 al Paganico. Nell’incontro decisivo per decretare la squadra vincente del triangolare ha poi prevalso il Campagnatico Arcille per 2-1 aggiundicadosi la manifestazione. Tutte le formazioni hanno giocato con impegno e correttezza, i tecnici possono ritenersi soddisfatti.

Manzella dal suo Campagnatico Arcille ha avuto buone indicazioni e oltre ad un’egregia prestazione corale può gongolare per le reti di Ingrossi, Maiorano, Guglione e Anselmi. Il tecnico bianconero Romagnoli ha visto buone trame dei suoi ragazzi, un Paganico veramente in palla con un Bojinov che è apparso in forma.

E mister Galeotti con il Braccagni sta veramente facendo un ottimo lavoro e nonostante abbia fronteggiato squadre di categoria superiore non ha mai visto il suo undici sfigurare. Se per Campagnatico Arcille e Paganico domenica inizierà la stagione ufficiale con il primo turno di Coppa Toscana, il Braccagni dovrà attendere ancora qualche settimana prima dell’inizio della coppa.