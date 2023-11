Tribuna affollata. Oltre a Giacomini presenti Corradi tecnici e anche ex

Una bella cornice di pubblico, quella di ieri pomeriggio allo stadio Berni per assistere alla partita Siena-Colligiana. Seduti in tribuna, accanto al presidente Simone Giacomini, tornato a seguire la sua squadra dopo qualche giornata di assenza, per la luna di miele, i priori delle 17 Contrade, tutti con in mano la maglia celebrativa ricevuta in campo prima del fischio di inizio. Erano presenti, tra gli altri, anche gli ex Robur Lorenzo Collacchioni, oggi allenatore del San Donato Tavarnelle in Serie D e Tommaso Ghinassi, particolarmente vicino al direttore sportivo bianconero Simone Guerri per i trascorsi comuni sia al Siena che al Lornano Badesse e al momento team manager del Poggibonsi. Hanno assistito alla partita dalla tribuna anche Bernardo Corradi, accompagnato dal padre Gabriele e l’allenatore della Lastrigiana Alessandro Gambadori. Già prima del triplice fischio il Berni ha intonato ‘Salutate la capolista’ per poi chiudere, come di consueto, con ‘Squilli la Fe’’ insieme alla squadra.