Tribunale. Causa per pubblicità mai pagata. Ma Renzi risulta irreperibile

Che fine ha fatto Roberto Renzi proprietario e presidente della A.S. Sambenedettese calcio? E’ quanto chiede il titolare di un’agenzia di Ripatransone che vanta dalla società 3.700 euro di provvigioni per la vendita di spazi pubblicitari sia fisici che virtuali riferibili all’attività sportiva della stessa. Il problema, però, è che Roberto Renzi è irreperibile e non c’è modo di recapitargli i documenti della causa in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani.

Il titolare dell’agenzia di Ripatransone il 14 ottobre 2021 ha stipulato un contratto di agenzia con la A. S. Sambenedettese srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore Roberto Renzi con sede a San Benedetto in via Toti 28.

La Samb di Renzi è però diventata nel tempo debitrice di 3.679,79 euro di provvigioni a seguito di fatture emesse dall’agenzia di Ripatransone. Non una grande somma, ma comunque mai onorata. Sono stati fatti diversi solleciti, che non hanno avuto alcun esito positivo, per cui il 5 giugno 2023 è stato presentato un decreto ingiuntivo presso il tribunale di Fermo, sezione Lavoro. Il successivo 9 giugno il giudice Alberto Pavan ha emesso il provvedimento monitorio richiesto, ingiungendo al resistente il pagamento di 3.679,79 euro oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di procedimento. La mossa successiva ha riguardato poi la S.S. Sambenedettese, fallita nell’estate del 2021, debitrice verso la A.S. Samb di Renzi. I curatori fallimentari Zazzetta, Pulcini e Voltattorni hanno firmato una dichiarazione di terzo pignorato dichiarando che "il fallimento è debitore nei confronti della A.S. Sambenedettese srl della somma di 1.120.566,47 euro a seguito di dichiarazione di esecutività dello stato passivo in data 24 settembre 2021 ed in data 21 gennaio 2022 ed il cui pagamento seguirà, necessariamente, le regole del concorso".

I curatori hanno anche dichiarato che "alla data di notifica dell’atto di pignoramento, i crediti non risultavano oggetto di precedenti sequestri, di precedenti cessioni notificate o accettate, né di precedenti pignoramenti". "Purtroppo però sono andati a vuoto i tentativi di notifica a Roberto Renzi da parte dell’ufficiale giudiziario del tribunale di Ascoli che ha redatto rapporto di mancata consegna per irreperibilità del destinatario" spiega l’avvocato Francesco Paoletti. "La notifica l’abbiamo fatta in un indirizzo di Roma di Renzi, come da certificato di residenza". E adesso? "Essendo il destinatario irreperibile nell’ultima residenza nota, la notificheremo di nuovo, ma stavolta al Comune di Roma. Se non la ritirerà sarà un problema di Renzi" conclude il legale ascolano.