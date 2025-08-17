Trio porta a Copparo la punta Granado. Ex Rovigo, tanta D ed Eccellenza alle spalle

Si parla il portoghese a Copparo. L’avvento dell’imprenditore Cesare Trio sta cambiando gli equilibri del girone di Prima categoria. Oltre agli arrivi di Fabio Roselli e Gianluca Laurenti, ci sono tre innesti dal Rovigo, martedì si aggregherà ai rossoblù Leonardo Granado, brasiliano di nascita ma con doppia cittadinanza. E’ una punta centrale di 31 anni, vanta trascorsi all’estero, con una presenza in Europa League. Fisicamente prestante (è alto 1,87 metri), l’anno scorso era in forza al Sansovino, Eccellenza toscana, annata condizionata da problemi al ginocchio, dai quali dovrebbe essere guarito, e in passato a Rovigo. Crede molto nel suo potenziale il nuovo dominus del Copparo 2015, Cesare Trio, l’imprenditore che ha preso le redini del club rossoblù dopo 25 anni a guida Andrea Mari, che resterà a Copparo in società fino a metà dicembre per consentire un ingresso più morbido. "Granado è un grande colpo per la categoria – racconta Trio – e non sarà neanche l’ultimo. Arriveranno altri due giocatori, un centrocampista e un attaccante. Inoltre sono in trattativa con Guido CorteGgiano, ex Mestre, un mediano che in Prima categoria farebbe la differenza. Ha firmato con il Lendinara, sta provando a liberarsi; se non ce la dovesse fare, arriverebbe nel mercato di dicembre". L’arrivo di Trio rischia di sconvolgere il panorama dilettantistico ferrarese. "Ho cominciato a interessarmi di calcio seguendo mio figlio Stefano. Al momento è nella Primavera del Lecce, mentre per quanto mi riguarda – racconta – prima ero sponsor del Rovigo, poi ha pensato di entrare dalla porta principale nel calcio del territorio. Ho rilevato integralmente le quote del Copparo. Siamo partiti un po’ tardi con il mercato, perché assieme a Walter Mattioli avevo provato a prendere la nuova Spal. Quel tentativo mi ha fatto perdere tempo, ad ogni modo nel tempo rimasto prima degli impegni ufficiali sto provando a costruire una squadra competitiva. I primi colpi sono stati Laurenti e Roselli". Ha 40 anni ed è fermo da due anni… "Ma ha 250 presenze in serie C, in una categoria come la Prima fa ancora la differenza". Chi ha cominciato da alcune settimane è il Sant’Agostino. I ramarri in settimana hanno disputato la prima fase del torneo di Bentivoglio, vincendo il derby con la Centese 3-1. "Abbiamo avuto positivi riscontri, nonostante fossimo in rodaggio e con tanti giovani – commenta il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli – Di fronte avevamo una delle migliori realtà di Promozione". Il prossimo impegno sarà a Bentivoglio nella finale del torneo contro l’Osteria Grande, un avversario che milita nello stesso girone, poi a Casumaro nella Quarto tempo Cup.

Franco Vanini