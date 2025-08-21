Trionfo dei bianconeri (3-0) nella finale sul neutro Città di Castello contro il Cannara dell’ex Armillei. Due rigori spianano la strada. Supercoppa al Sansepolcro: Bocci e Belli decisivi

di Claudio Roselli

Due rigori ineccepibili a inizio partita, il terzo sigillo nel finale e il Sansepolcro si porta a casa anche il Trofeo Umbria di Eccellenza, chiudendo brillantemente il cerchio legato a una stagione passata che l’ha visto trionfare in campionato e nella fase regionale della Coppa Italia. Nella cornice notturna dello stadio "Corrado Bernicchi" di Città di Castello e davanti a quasi 800 spettatori, con netta maggioranza costituita dai suoi colorati tifosi, la formazione bianconera (in maglia gialla) ha regolato per la quarta volta complessiva in un anno il Cannara, guidato in panchina dall’ex Armillei. La partita si sblocca subito e di fatto si chiude in apertura; il primo rigone origina al 4’ sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra di Belli, con palla toccata a centro area dalla mano di Baraboglia: Temperoni non ha dubbi e indica il dischetto, con Belli che spiazza l’altro ex di turno, il portiere Vassallo. Il secondo penalty nasce al 7’ da una ripartenza sull’out di sinistra con l’ottimo Omohonria che riceve e punta dal fondo Fioretti, costretto a stenderlo. Stavolta dagli undici metri va Bocci, che centra l’angolino alla destra di Vassallo con un secco rasoterra. Il Sansepolcro insiste: Vitiello combina con Barculli che aggira il portiere avversario, bravo però a deviare in angolo.

La reazione del Cannara, privo di Enzo Bertaina, è affidata alla botta fuori bersaglio di Myrtollari al 21’ e a un tentativo sul fondo del vivace Roselli al 23’, ma sono i ragazzi di Ciampelli, atleticamente più freschi, a rendersi di nuovo pericolosi al 31’: triangolazione fra Bocci e Vitiello, la cui botta è deviata in traiettoria a lato. I rossoblù trovano tuttavia la forza di ripartire e al termine di un’azione insistita (al 41’) fanno tremare la retroguardia biturgense con Roselli, sul quale Bambara respinge tempestivamente e sul prosieguo dell’azione Bertaina spedisce di testa appena sopra la traversa.

Nella ripresa il Cannara prova a fare la partita. I minuti scorrono fra le sostituzioni e soltanto nel finale il match si ridesta: palo di Innocentini su invito di Petricci e supercoppa in cassaforte al 42’, sull’assist di Vitiello per il tocco ravvicinato di Bocci che gonfia il sacco. Clima euforico al triplice fischio: il Sansepolcro alza al cielo un altro trofeo, in attesa dell’esordio di domenica prossima nel preliminare di Coppa Italia a San Mauro Pascoli.