Trionfo dell'Unione Polisportiva Poggibonsese alla Easter Cup 2025

Splendida affermazione dei baby atleti dell’Unione polisportiva poggibonsese della classe 2012 alla Easter Cup 2025, torneo nazionale che ha avuto per teatro Lignano Sabbiadoro (UD). L’Upp, con le squadre A e B, rappresentava la Toscana in un tabellone che comprendeva formazioni anche di Emilia Romagna (Crespo Calcio) e Lombardia (Castellanzese, Fc Lesmo, Us Itala, San Giorgio). Al termine della competizione giovanile, in sede di consuntivo per il club del Bernino affiliato alla Fiorentina, si registra dunque il successo della Upp A, che ha ricevuto anche i complimenti del presidente della Regione, Giani. La compagine B ha chiuso invece in un’ottima quarta posizione dopo aver subito la sconfitta dal San Giorgio nella gara valida per la terza piazza.

Nella finalissima, la vittoria per 5-4 dei giallorossi A in seguito ai calci di rigore (trasformati da Maglione, Bellini, Galiano, Casprini, Pratesi) nella sfida con la Castellanzese, società che è affiliata all’Inter.

Ecco i nomi dei componenti della felice avventura di casa Upp. A: Cosimo Bellini, Erasmo Bini, Andrea Borghi, Alessandro Casprini. Enea Ciufegni, Giulio Conti, Tommaso Galiano, Mattia Giachetti, Emanuele Maglione, Dario Messeri, Alessandro Montebugnoli, Gabriele Pampaloni, Valentino Pratesi. B: Leonardo Castri, Filippo Corti, Brendon Dule, Davide Fiengo, Francesco Martini, Samuele Mastromartino, Edoardo Pacciani, Elia Pagliarin, Gabrio Piliu, Alessandro Righi, Mattia Salvastrelli, Tommaso Vanni.

Allenatori: Niccolò Targi, Simone Marrocchesi. Preparatore dei portieri: Andrea Piliu.

Dirigenti accompagnatori: Fabrizio Giachetti, Luca Castri, Luigi Galiano.