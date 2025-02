Tripletta K Sport, Urbino e Urbania sorridono

Duello in vetta: Maceratese 45 punti e K Sport Montecchio Gallo a meno 1. Dietro frena il Chiesanuova e si posiziona in terza piazza a meno 6. Si avvicinano alla zona playoff l’Urbania e l’Urbino. Ultimo senza gloria il Fano. Questo è quanto ha sentenziato la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Successo di misura ma importante quello della K Sport Montecchio Gallo contro il Montegranaro. "Abbiamo vinto una gara difficilissima – dice il dg Matteo Mariani – centrando la sesta vittoria consecutiva, giocandola comunque alla pari contro un Montegranaro molto forte ed in piena consapevolezza dopo le ultime prestazioni. Siamo partiti bene in entrambe le frazioni, ma poi il nostro avversario ci ha preso le misure controllando la gara per fraseggio e possesso palla per lunghi tratti. Siamo stati bravi quando c’era da sopportare e ancor più bravi a pungere quando la squadra avversaria si scopriva. Penso che ai punti abbiamo meritato i tre punti perché in termini di occasioni abbiamo creato qualcosa in più rispetto a loro, anche se la traversa a cinque minuti dal termine sulla bella punizione di Sindic da distanza siderale ha fatto tremare, non solo il risultato".

Vittoria casalinga per l’Urbania sull’Atletico Mariner. "I ragazzi hanno disputato una buona partita ed hanno conquistato tre punti molto importanti per il proseguo del campionato – osserva il mister durantino Simone Lilli –. Temevo questa partita perché principalmente affrontavamo una squadra completamente rinnovata e che veniva da una vittoria davvero importante contro il Monturano e poi perché quando devi vincere non è mai semplice gestire i momenti della partita. Devo dire che la squadra, sia i ragazzi che sono partiti dall’inizio che chi è entrato, ha interpretato al meglio tutte le situazioni di campo. Adesso ci aspetta uno scontro diretto contro il Montegranaro, che reputo una squadra davvero forte, e ci aspetta una settimana di grande lavoro per affrontare al meglio la partita".

Blitz sul campo sul campo di Monte Urano da parte dell’Urbino. "Vittoria fondamentale – sottolinea il dg ducale Ivan Santi – fortemente voluta dai ragazzi su un campo difficile contro una squadra assetata di punti salvezza. Partita quasi perfetta con un secondo tempo dove abbiamo avuto la mentalità da grande squadra. Il gol di Pierpaoli è il giusto premio ad una prestazione del gruppo. Da sottolineare le prove dei due giovanissimi Sergiacomo e Santi, entrambi 2006, del nostro vivaio che hanno fatto svoltare la partita. Con questa vittoria restiamo agganciati alla zona playoff e ci prepariamo domenica a ricevere il Chiesanuova, terza forza del campionato, sperando di recuperare qualche giocatore".

Mercato. Si sono separate le strade tra il difensore Lorenzo Pizzagalli e la K Sport. La stessa società ha inoltre ceduto al Sant’Orso (Promozione) il centrocampista Matteo Giunti classe 2003 che ha subito debuttato nell’ultimo quarto d’ora di gioco contro il Sassoferrato. Il Monturano si è rinforzato con l’ingaggio dell’attaccante Aldo Zira classe 2006 del Porto S.Elpidio. Il Montefano ha invece messo nero su bianco nei giorni scorsi con il difensore Davide Bianchi (classe 2003) ex Palmense e nel passato anche a Fossombrone.

I bomber. La classifica marcatori vede al primo posto con 11 reti: Lorenzo Grassi (Sangiustese). 9 reti: Luca Cognini (Maceratese), Fabricio Lovotti (Tolentino) e Lorenzo Alessandroni (Osimana). 8 reti: Giordano Bardeggia (Urbino), Nahuel Cornero (Sangiustese) e Alessandro Peroni (K Sport Montecchio Gallo). 7 reti: Joel Tomas Mastroianni Nunez (Urbania), Denis Perpepaj (Montegranaro ) e Maurizio Peluso (Tolentino). Seguono con 6 reti a testa sette calciatori.

Amedeo Pisciolini