Triplice fischio al 34’ del primo tempo: si tornerà in campo tra dieci giorni. Tra Urbino e Chiesanuova vince la nebbia: partita sospesa dopo il gol di Mongiello

CHIESANUOVA

(Gara sospesa al 34’ primo tempo per nebbia) (4-3-1-2): Alessandroni; Mari, Boccioletti, Morelli, Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Zancocchia; Bardeggia; Galante, Palazzi. All. Mariani N. CHIESANUOVA (4-4-2): Fatone; Perini, Tempestilli, Russo, Canavessio; Monaco, Vitucci, Tanoni, Pasqui; Mongiello, Sfasciabasti. All. Mobili. Arbitro: Bevere di Chivasso. Rete: 13’ pt Mongiello su rigore.

Va in scena al Montefeltro uno dei big match di giornata con l’Urbino che ritrova il duo d’attacco Galante e Bardeggia, e il Chiesanuova, reduce dalla sonora sconfitta con il Tolentino, che approccia la gara con un difensivo 4-4-2, senza Sbarbati che si accomoda in panchina. Ma è la nebbia che dalla mattina incombe su Urbino a farla da padrona, e in pochi vedono il fallo di Mari al 13’: Bevere assegna il rigore al Chiesanuova e Mongiello trasforma, con Alessandroni che quasi ci arriva. Un minuto dopo Bardeggia viene trattenuto in area, ma l’arbitro non concede il rigore tra le proteste dei gialloblù. La nebbia cala sempre più e il gioco ristagna fino al 34’ quando Morelli di testa per poco non infila Fatone su assist di Boccioletti. Ma subito dopo l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, perché non ci sono più le condizioni di visibilità per continuare. Dopo 45’ di attesa arriva il triplice fischio per la sospensione definitiva, si riprenderà fra 10 giorni (in attesa dell’ufficialità della Lega) dal 34’ con gli ospiti avanti per 1-0.

Ivan Santi