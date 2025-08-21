Tris Fezzanese, Don Bosco cede nel finale

Fezzanese

3

Don Bosco

0

FEZZANESE: Mazzola (46’ Scopis), Battistoni (46’ Medusei), Stradini, Battini (41’ Corrado M.), Aliboni, Manfrone, Corrado S. (46’ Scieuzo), Bruccini (54’ Costa), Scarlino (51’ De Marco), Cesarini (38’ Roncarà), Beccarelli (46’ Nicolini). All. Ponte.

DON BOSCO SPEZIA: Stano, Lapperier, Codeglia, Salku, Andreani (32’ Tirozzi), Agrifogli, Porqueddu, Campagni, Conte, Napoletano, Marte. Sono entrati nella ripresa Bassi, Formato, Pisacane, Mazza, Lazzeri, Pannone, Sommovigo, Bisogno. A disp. Berti. All. Bastianelli.

Marcatori: 45’ Scarlino, 69’ Roncarà, 82’ Scieuzo.

AULLA – La Fezzanese vince la quarta amichevole di preparazione alla nuova stagione calcistica 2025-26. La compagine di Giulio Ponte, pronta al via in Eccellenza, batte con un secco 3-0 il Don Bosco Spezia (squadra di Promozione) nel match giocato al ’Quartieri’ di Aulla. Il successo segue quelli ottenuti precedentemente con Intercomunale Beverino, Santerenzina e Magra Azzurri evidenziando una crescita sul piano del gioco e dell’amalgama dei verdi. I salesiani hanno tenuto bene il confronto con i più forti avversari nel primo tempo per poi calare nella ripresa.

La gara giocata in Lunigiana vede in avvio al 7’ Bruccini, lanciato da Battini, calciare a lato da buona posizione. Al 15’ Samuele Corrado serve Cesarini che tira prontamente respinge Stano e sulla ribattuta lo stesso Cesarini sfiora il palo. Al 22’ lancio di Cesarini per Scarlino che va via in velocità ed il suo conseguente tiro è salvato sulla linea da Lapperier. Al 33’ Stano devia la conclusione da due passi di Samuele Corrado abilmente servito da Cesarini che al 35’ in acrobazia mette di poco alto su cross di Aliboni. Al 40’ lancio lungo di Campagni per Conte che da posizione defilata con un bel rasoterra coglie il palo. Al 43’ Stradini ruba palla e serve Scarlino che colpisce il palo a porta vuota. Due minuti dopo lo stesso Scarlino porta in vantaggio i fezzanoti con una spettacolare rovesciata su cross di Beccarelli. Al 47’ e al 51’ ancora Scarlino dal limite impegna due volte Bassi. Al 61’ Roncarà dalla distanza colpisce il palo e dopo dopo (65’) Nicolini con un pallonetto insidioso colpisce la traversa. E’ il preludio al raddoppio che arriva al 69’ con un bel colpo di testa di Roncarà. All’82’ il tris di Scieuzo che sfrutta un bel lancio di Aliboni. Poi più nulla fino alla fine.

Paolo Gaeta