Tris Portuense col Castenaso. Bella prova dopo il cambio tecnico

portuense

3

atletico castenaso

1

PORTUENSE: Wangue, Mariani Batista, Sovrani, Di Domenico, Alberi, Masu, Simeoni, Sassoli, Baglietti (45’st Renzi), Mirontsev (25’st Formigoni), Fantoni (20’st Biasini). A disp: Gaiani, Rossi, Cocchi, Zappaterra, Braghiroli. All. Baiesi.

ATLETICO CASTENASO: Avino, Maddaloni, Alberti (1’st Romagnoli), Alberti, Vinjolli, Meacci, Garuti, Rubino, Crimi (19’st Morelli), Bolelli (7’st Zaccherini), De Brasi, Cini. A disp: Albertazzi, Anania, Napolitano, Frison, Bergami, Macaluso. All. Gabriellini.

Arbitro: Matteo Sani di Faenza.

Marcatori: 10’pt Sassoli, 14’pt Baglietti, 6’st Masu, 22’st Morelli.

Note: ammoniti Mirontsev, Maddaloni, Meacci, Garuti, Cini.

Torna alla vittoria la Portuense dopo un lungo periodo di digiuno, periodo migliore non potrebbe esserci contro una diretta concorrente per la salvezza e nella prima gara ufficiale della prima squadra nel campo in erba sintetica, coperto da un finanziamento di 1,2 milioni di euro del Pnrr tra il campo (omologato fino alla serie D) vero e proprio e l’illuminazione.

E’ stata la partita d’esordio di Baiesi in panchina, dopo l’esonero in settimana di Mariani. "Baio" ha dovuto fronteggiare una serie di indisponibilità: Gaiani, Taroni, Braghiroli, Renzi e Formigoni, entrato solo nella fase finale del secondo tempo, con l’esordio tra i pali del portiere Wangue. In campo tanti giovani, pescati dalla Juniores Elite. E’ stata una partita divertente, giocata ad alti ritmi. Al 10’ Sassoli raccoglie una corta respinta del portiere, tiro immediato che si infila all’incrocio con Avino incerto. Al 14’ Simeoni scappa sulla fascia, il tiro sul primo palo è parato goffamente dal portiere, sulla ribattuta Baglietti raddoppia da sotto misura con un classico gol di rapina. Al 20’ è ancora protagonista Simeoni, scatto bruciante sulla fascia, all’interno dell’area è steso in scivolata da Garuti, ma l’arbitro non concede il rigore. Al 27’ si vede il Castenaso con un tiro di Bolelli dalla distanza, Wangue para a terra, che si ripete subito dopo su Rubino. Il secondo tempo si apre con il terzo gol rossonero, ne è autore Masu con un tiro di controbalzo da fuori area. Di qui in avanti esce dal letargo il Castenaso, che accorcia le distanze con il nuovo entrato Morelli con un gran tiro dalla media distanza che si insacca all’incrocio.

Al 39’ Rubino costringe Wangue a volare sul primo palo a parare un bel tiro. La Portuense al 45’ poteva siglare il poker in contropiede con Baglietti: semina due avversari, mette a sedere anche il portiere, poi cincischia troppo, finché è rimontato in scivolata da Romagnoli. Franco Vanini