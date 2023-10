"Tris Serra-Grazioso-Teglia, Castenaso vola in zona playoff"

Il tris firmato Serra, Grazioso e Teglia ha permesso all’Osteria Grande di Vito Melotti di battere 3-0 la Portuense e di issarsi al secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista Mesola. Bella vittoria in zona playoff per il Castenaso di Gianni Mazzoni che ha battuto 3-2 il Consandolo. Continua il momento di difficoltà del Felsina di Alessandro Ansaloni che è caduto 2-1 contro la Comacchiese. Pari interno 2-2 per l’Msp di Giuseppe Brunetti contro il Fontanelice mentre nel derby andato in scena in anticipo lo Junior Corticella di Fabrice Cavina è stato capace di espugnare 2-0 il campo del Trebbo di Alessandro Valtorta. Vittoria esterna per l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi a Solarolo mentre il Fossolo di Leopoldo Santaniello ha subìto un pesante 5-1 sul terreno della Valsanterno.