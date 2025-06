Trodica Calcio: Arriva Stefano Cichella per Rinforzare il Centrocampo

E dopo l’attaccante Luca Cognigni il Trodica ha messo a segno un altro colpo di mercato essendosi assicurato anche Stefano Cichella, mediano classe 1996, che garantirà qualità e fisicità al centrocampo. Proveniente dalla Polisportiva Torrese 1974, ma vanta anche esperienze nel campionato di serie D. Si tratta di una pedina solida che garantisce più equilibrio alla squadra ed è pronto a dare battaglia con la maglia biancoceleste.

Il Trodica è tra le società più attive del mercato e ha già intavolato diverse trattative, per l’attacco si sta chiudendo anche con Stefano Spagna, ex Recanatese e Civitanovese, dopo avere confermato Roman Chornopyshuk che lo scorso anno ha firmato 18 gol in Promozione. Nelle intenzioni della società c’è l’idea di costruire una squadra che possa ben figurare anche nel massimo campionato regionale. Il direttore sportivo Mirko Sirolesi si sta muovendo per inserire nell’organico quei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico perché il Trodica possa essere ancora protagonista.