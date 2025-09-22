Trodica, ci pensa Spagna. La Fermana cede in 10

FERMANA 0 : Febbo; Panichelli, Cantarini, Bellusci, Ciaramitaro (1’ st Tomassini), Misuraca, Gobbi, Negro (10’ st Gabrielli), Costa Ferreira (16’ st Cichella), Cognigni, Spagna (40’ st Salvucci). All.: Buratti.

FERMANA: Raccichini; Frinconi (38’ st Bruno), Marin, Solmonte (21’ st Petronelli), Cabrera (14’ st Kieling Allison), Obedi, Scanagatta, Morelli, Cicarevic (38’ st Catapano), Rodriguez Oliveira, Dicembre (23’ st Saviano). All.: Gentilini.

Arbitro: Paolini di Chieti.

Rete: 25’ Spagna.

Note: espulso all’11 della ripresa Scanagatta per doppia ammonizione. Ammoniti: Panichelli, Spagna, Scanagatta, Frinconi.

Fa festa il Trodica per una vittoria di prestigio contro un avversario blasonato come la Fermana e per una classifica che sorride alla formazione di Buratti che vede la vetta distanzte solo 2 punti. Gli ospiti hanno giocato gran parte della ripresa in 10 per l’espulsione di Scanagatta. Il Trodica parte subito a mille e nel giro di un paio di minuti ha due occasioni per sbloccare il risultato. Dapprima è Cognigni al 3’ ad avere la palla del vantaggio ma non inquadra lo specchio della porta. Un paio di minuti dopo è Spagna ad avere la palla buona, l’attaccante si presenta davanti al portiere ma non trova il colpo vincente. La Fermana si rende conto dei pericoli corsi e si fa viva in attacco. È il 18’ quando Marin calibra un bel pallone da punizione per Rodriguez il cui colpo di testa non inquadra di poco lo specchio della porta. Il Trodica tira un sospiro di sollievo e si porta all’attacco: interessante combinazione tra Negro e Gobbi con quest’ultimo che spedisce a lato da ottima posizione. La squadra di Buratti aumenta il ritmo e al 25’ si sblocca il risultato. Spagna si coordina bene fa partire un tiro che finisce alle spalle di Raccichini messo fuori causa dalla deviazione di Scanagatta. Il Trodica si porta in vantaggio tra la gioia dei tifosi. Le squadre vanno negli spogliatoi con la formazione di casa avanti al termine di una frazione giocata su buoni ritmi nonostante il caldo.

La ripresa inizia in salita per la formazione allenata da Gentilini per l’espulsione di Scanagatta. Il Trodica però non mette al sicuro il risultato e corre dei pericoli. È il 66’ quando Kieling lascia partire un tiro forte, al 77’ Saviano serve un pallone d’oro a Morelli che calcia alto. A quel punto emerge il mestiere e l’esperienza dei giocatori di casa che controllano la partita senza correre rischi portando a termine una vittoria importante che carica l’ambiente.