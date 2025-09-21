Trodica. "Diamo continuità ai risultati contro la Fermana»

"Bisogna dare continuità alla vittoria di sette giorni fa a Jesi". Non fa tanti giri di parole Roberto Buratti, allenatore del Trodica, in vista del match casalingo con la Fermana. "Oltretutto – aggiunge – dobbiamo regalare la prima vittoria interna ai tifosi, di fronte abbiamo una squadra blasonata e una piazza storica, proprio per questo sarà una sfida molto stimolante". Il Trodica dovrà stare attento. "La Fermana ha grosse individualità, magari è partita in ritardo ma ha elementi in grado di fare la differenza e un allenatore che non ha bisogno di presentazioni". Il Trodica non potrà contare su Passalacqua e Pensalfini. Buratti si attende un passo avanti dalla squadra. "Noi – spiega – dovremo mettere la gara sul piano del ritmo ed essere ancora più cinici sotto rete perché ultimamente abbiamo finalizzato meno di quanto costruito. Noto tuttavia che la mia formazione sta crescendo di gara in gara". L’ambiente è carico. "La vittoria a Jesi ci ha fatto cancellare in parte il pareggio con la Fermignanese. Certo, fino a qualche anno era impensabile che il Trodica avrebbe giocato contro la Fermana".