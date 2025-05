Trodica e Jesina si sfidano per il titolo regionale di Promozione

"Vogliamo vincere tutto quest’anno e con questo obiettivo affronteremo la Jesina". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è proiettato alle 16 di domenica quando al Carotti di Jesi si sfideranno le squadre vincitrici dei due gironi di Promozione per il titolo regionale. "Sarà – aggiunge il tecnico – una partita equilibrata contro una squadra fortissima ricca di individualità di spicco". Il sorteggio ha premiato la Jesina e così la finale si giocherà sul suo campo. "Da Trodica ci sarà l’esodo, noi dobbiamo mettere la ciliegina a una stagione storica".

Il Trodica è reduce dal 5-5 interno con l’Azzurra Sbt nell’ultimo turno di campionato. "Questa partita è la conferma di quanta fame abbiamo, i ragazzi hanno offerto una prova di carattere e di quanto i ragazzi tenessero a mantenere l’imbattibilità casalinga pareggiando un match che nel primo tempo era 1-4". Il Trodica è una squadra che trova facilmente la via della rete. "Abbiamo segnato 101 gol considerando le varie manifestazioni". I leoncelli possono contare su elementi che possono fare la differenza. "Penso a Paradisi, Trudo, Tittarelli, Cordella, come nomi sono al nostro livello".

Domenica sarà l’ultima partita della stagione. "Le motivazioni faranno la differenza, si affrontano formazioni che hanno raggiunto gli obiettivi, penso che potrà alzare il trofeo chi avrà più fame e sarà concentrato". Ma al di là di tutto è una stagione superlativa per il Trodica che ha vinto anche la Coppa di Promozione, oltre ad avere effettuato il salto in Eccellenza. "La società organizzerà una festa per celebrare quanto fatto, poi si staccherà la spina perché c’è bisogno".