Trodica in Eccellenza, playoff e playout ancora aperti nel campionato di Promozione

Penultimo turno del campionato di Promozione in cui è certo solo il salto in Eccellenza del Trodica, ancora aperti i discorsi playoff e playout. Roberto Buratti, tecnico del Trodica, parla di questo turno.

Azzurra Sbt-Aurora Treia: "Le motivazioni dell’Aurora faranno la differenza contro un’Azzurra che ha raggiunto la salvezza: 2".

Corridonia-Sangiorgese: "La squadra locale sta tranquilla mentre gli ospiti hanno stimoli da vendere dovendo solo vincere: 2".

Cluentina-Settempeda: "La Cluentina deve fare 6 punti nelle ultime due gare per coltivare speranze di salvezza: 1".

Elpidiense Cascinare-Grottammare: "L’Elpidiense sta facendo ancora una volta un mezzo miracolo centrando la salvezza: 1".

Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio: "La partita mette in palio punti che servono a entrambe: X".

Azzurra Colli-Vigor Montecosaro: "L’Azzurra è costretta a vincere per una migliore posizione nei playoff e ritengo che conquisterà i 3 punti contro una Vigor in salvo".

Casette Verdini-Trodica: "Il nostro obiettivo non cambia: andremo a Casette per centrare un’altra vittoria con una formazione in cui farò turnover considerando che il 16 avremo la finale di Coppa Italia".

Palmense-Monticelli: "In casa la Palmense è fortissima e conquisterà i 3 punti in palio".