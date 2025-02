Trodica indenne a Treia. L’Aurora non fa l’impresa

AURORA

TRODICA

AURORA : Testa, Romagnoli A (23’ st Garcia M), Bartolini, Garcia F (41’ Bonifazi), Ballanti, Marini, Wali, Giuli (15’ st Pottetti), Arias, Borrelli (15’ st Romagnoli F), Cacciamani (28’ st Dominino). A disp.: Tiberi, Filacaro, Asteroidi, Bontempo. All.: Nocera.

TRODICA: Febbo (23’ st Isidori), Stroppa (11’ st Bonvin), Greco, Chornopyshchuk (11’ st Candia), Giovannini (23’ st Virgili), Gobbi, Ciaramitaro, Berrettoni, Emiliozzi, Susic, Becker. A disp.: Antolini, Merzoug, Orazi, Ciccale, Xhafa. All.: Buratti.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 47’ pt Becker, 19’ st aut. Greco.

Aurora e Trodica danno vita a una partita bella e ricca di occasioni. Parte forte l’Aurora pericolosa due volte con Borrelli e con Cacciamani. Gli ospiti sono insidiosi con Romagnoli, Chornpyshchuk, con Becker che colpisce la traversa e infine Romagnoli sbroglia la matassa evitando guai per i locali. Nel recupero il gol ospite: Becker segna direttamente da punizione disegnando una traiettoria imparabile per Testa.

Nella ripresa l’Aurora cerca il pareggio con Arias che manca la porta, i locali invocano il rigore per il contatto tra Arias e Ciaramitaro. Al 19’ il pareggio: Bartolini mette la palla in area direttamente da rimessa laterale e trova la deviazione di Greco per un autogol. Le squadre abbassano il ritmo quando al 33’ ci pensa Testa a neutralizzare in due tempi il tiro di Candia dalla distanza. L’Aurora Treia spinge nelle ultime battute ma Pottetti non riesce a tenere basso il pallone a cinque minuti dal fischio finale.