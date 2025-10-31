Trodica. La carica di Buratti: "E adesso cambiamo marcia»

"Con il Chiesanuova sarà una gara durissima: non guardiamo la loro classifica perché è un organico di assoluto valore che gioca assieme da anni, ha qualità: è una partita che nasconde più di un’insidia". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, mette in guardia i suoi sulla sfida contro l’ultima della classe assieme alla Civitanovese. "Chiedo ai miei - aggiunge - il giusto atteggiamento, di affrontare l’avversario come se si trattasse della prima della classe, e ciò ci deve accompagnare ogni domenica". Magari mettendo in campo qualcosa in più rispetto a Matelica. "Mi aspetto più di domenica perché a Matelica avremmo potuto fare meglio, voglio più cattiveria e vedere più fame". Il tecnico ricorda il cammino fatto. "Per strada - racconta - abbiamo lasciato qualche punto, l’organico è stato profondamente rinnovato e ci vuole tempo per amalgamarsi e capire come intendo il calcio. Non abbiamo raggiunto il livello di una squadra importante quale siamo: è il momento di cambiare marcia".