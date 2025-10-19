Trodica. Mister Buratti: "Servono altri tre punti. Lanciamo un segnale al campionato»

"È la partita più difficile dell’anno". È quanto dice Roberto Buratti, allenatore del Trodica, in vista del match contro il Montegranaro. "Questa gara – spiega – è un esame di maturità perché dobbiamo acquisire quella continuità nei risultati, riuscendoci diamo un seguito al successo sul K Sport e possiamo vincere il campionato". Il Trodica non potrà contare su Panichelli e sullo squalificato Susic. "Il Montefano – dice il tecnico del Trodica – è una formazione che gioca bene e con una chiara idea di calcio, la formazione di Bilò mette ritmo in mezzo al campo e non ha nulla da perdere". Per il Trodica c’è un’altra esigenza: dare continuità al successo colto a Montecchio". "Non deve essere un qualcosa di casuale, ma dobbiamo ora dare continuità per dare ancora più importanza a quanto fatto sette giorni fa e lanciare un segnale forte al campionato". Ed ecco la ricetta di Buratti. "Ho chiesto massima attenzione, lo stesso piglio mostrato a Montecchio, essere aggressivi e compatti, ripartire con ferocia con due tocchi". Il successo ha dato consapevolezza dei propri mezzi. "È così, abbiamo sempre disputato buone prove ed è tanto essere riusciti a vincere a casa della capolista giocando in 10 per 50 minuti senza prendere tiri".