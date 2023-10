Trodica nuova leader. Col Monticelli decide Titone

TRODICA

TRODICA: Monti, Ciccale, Stortini, Monserrat, Berrettoni, Romagnoli, Panichelli, Emiliozzi, Bonvin (12’st Usignoli), Titone, Garbujo (12’st Ferreyra). All. Lelli.

MONTICELLI: Melillo, Vallorani (23’st Aloisi), Cappelletti, Santoni (27’st Raffaello), Rinaldi, Natalini, Di Giorgio (28’st M.Pietrucci), S.Pietrucci, Gibellieri, Panichi (27’st Angelini), Bernabei (15’st Paolini). All. Settembri.

Arbitro: Ricciarini Pesaro.

Rete: 35’st Titone.

Titone decide il duello tra titani e manda in estasi il Trodica regalandogli la testa del campionato. Da ieri i biancocelesti sono al comando del girone B, primato raggiunto dopo aver battuto 1-0 il Monticelli nel big match dell’8ª giornata. Una vittoria autorevole e pesante perché l’incontro di Villa San Filippo è stato assai equilibrato e avaro di occasioni da gol, pertanto averlo conquistato rende i 3 punti ancor più prelibati. Se il team di Lelli festeggia, sale a 16 punti ed archivia il terzo successo consecutivo, gli ascolani di contro cadono per la seconda vola di fila, la terza nelle ultime 4 uscite e rallentano ancora. Cronaca. Moduli speculari nel 4-2-3-1 e primo tempo all’insegna dell’equilibrio, sarà così anche la ripresa. Si va all’intervallo senza annotare nulla, poi si riprende ed ecco Gibellieri. L’attaccante scaglia un destro sul secondo palo quasi imparabile, ottima la risposta di Monti che salva i suoi. Il Trodica pian piano cresce e prende fiducia, oltre che campo. Vallorani chiude all’ultimo su Titone in contropiede, quindi al 35’ di nuovo il bomber semina il panico nell’area del Monticelli e conclude superando Melillo. È il gol vittoria.