Trodica pianifica l'Eccellenza: Sindic e Paolucci tra i nuovi acquisti

Il Trodica non ha un attimo di tregia, sta già programmando l’Eccellenza dopo avere vinto il campionato di Promozione e avere chiuso una stagione che i tifosi ricorderanno a lungo. È più che a un buon punto la trattativa per assicurarsi il centrocampista Luka Sindic, classe 1993, che nelle Marche si è fatto apprezzare nelle stagioni a Montefano e a Montegranaro. Un altro volto nuovo sarà la mezzala Ludovico Paolucci della Sangiustese, un giocatore nato nel 2007. La formazione allenata da Roberto Buratti (foto) ha nel frattempo proceduto alle conferme: resteranno anche in Eccellenza i portieri Samuele Isidori ed Edoardo Febbo; i difensori Paride Marcaccio, Alex Ciaramitaro, Andrea Virgili; i centrocampisti Pablo Ignacio Becker, Diego Ciccalè, Pablo Cesar Panichelli, Mattia Emiliozzi, gli attaccanti Filippo Cappelletti, Abd Rhaman Merzoug, Daniele Gobbi.

In Prima categoria, girone D, il Castel di Lama ha vinto lo spareggio contro il Montalto, entrambe avevano chiuso la stagione in testa con 63 punti. Grazie al successo per 1-0 il Castel di Lama è così salito in Promozione dove ci saranno molte formazioni del Maceratese.

In Prima categoria si giocherà domenica il playoff tra la Folgore Castelraimondo e la Belfortese, inizialmente programmata per sabato ma quel giorno arriverà a Castelraimondo il Giro d’Italia.