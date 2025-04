Trodica punta alla Coppa Italia di Promozione: finale contro Marina a Senigallia

Il Trodica deve vincere tutto: abbiamo voglia e potenzialità anche per alzare la Coppa Italia di Promozione nella finale contro il Marina. Roberto Buratti, tecnico del Trodica neopromosso in Eccellenza, pensa al match di oggi alle 20.30 a Senigallia dove si giocherà l’ultimo atto della manifestazione contro la quarta forza del girone A. "Marina – aggiunge – è una squadra forte, davanti ha buone individualità, si tratta di una finale e sarà una partita tirata che potrà essere decisa da episodi". Il Trodica è motivato nonostante abbia vinto il girone da tempo. "Un mese fa – ricorda l’allenatore – abbiamo festeggiato l’Eccellenza, ma la squadra non ha abbassato l’attenzione come dimostrano i risultati in campionato in cui abbiamo spinto sempre al massimo. I giocatori si allenano con impegno, come a inizio stagione".

Lo splendido cammino ha acceso l’entusiasmo a Trodica. "Partiranno 4 pullman e altri raggiungeranno Senigallia con mezzi propri, ci sarà un esodo e noi dobbiamo fare un altro regalo alle Teste Matte e a chi ci segue con passione. Ci sarà una bella cornice di pubblico, magari noi possiamo avere un qualcosa in più come organico, ma in una finale certi parametri si azzerano". La squadra ha portato avanti con successo gli impegni in campionato e quelli in Coppa. "Sin dall’inizio – ammette Buratti – sapevo che avrei potuto portare avanti i due impegni avendo una rosa lunga e di qualità".

Con 68 punti il Trodica sta tenendo un passo spedito in campionato dove nessuno è riuscito a stargli dietro. "È una stagione favolosa – spiega Buratti – che si avvicina alla perfezione per l’armonia, per i risultati, per la mancanza di problemi e quei pochi sono stati risolti in breve tempo. È il frutto di un lavoro avviato in estate dal diesse Sirolesi, poi portato avanti da società, staff e giocatori che si allenano con lo stesso impegno di sempre". Il 4 maggio ci sarà un altro impegno con la Jesina. "Sarà la sfida tra le vincitrici dei due gironi di Promozione".