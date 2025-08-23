Trodica scatenato, dopo Gaspari preso Bugaro

"Preso anche Gianluca Bugaro dopo Gaspari della Sangiustese". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, fa il punto della situazione alla vigilia dell’allenamento congiunto con l’Elpidiense Cascinare, in campo alle 17 al San Francesco di Trodica. "Inoltre – aggiunge – stiamo cercando anche un esterno del 2007". Il tecnico spiega l’arrivo di Bugaro e Gaspari. "Volevo due esterni mancini – spiega – simili come ruolo ma differenti: uno è un giocatore esperto e l’altro è un giovane". Il Trodica si affaccia all’Eccellenza da matricola ma anche dopo un campionato in cui ha messo a segno colpi importanti. Adesso Buratti può contare su una rosa molto ampia. "È indispensabile, anche se – spiega – bisogna poi saperla gestire, però è importante un organico ricco quando si vuole ambire a qualcosa di importante, specie in Eccellenza dove ci sono in contemporanea due competizioni importanti come il campionato e la Coppa Italia". Oggi c’è il test con l’Elpidiense Cascinare. "È una prova generale che precede la gara di Coppa Italia contro il Tolentino (si gioca il 31 agosto alle 17.30 a Trodica). Oggi mi attendo di vedere i risultati di un mese di lavoro, sono fiducioso avendo visto come i ragazzi hanno risposto agli input". Contro i cremisi sarà una gara importante. "Loro lo scorso anno hanno perso la finale playoff e si sono rinforzati, ma troveranno un Trodica arrembante e con tanto entusiasmo".