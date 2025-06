Trodica si prepara per l'Eccellenza: trattative in corso per rinforzare la squadra

La neopromossa Trodica non sta con le mani in mano e ha avviato una serie di trattative per farsi trovare pronta in Eccellenza cercando di assicurarsi elementi di indubbio valore da aggiungere a un organico che ha dominato la Promozione.

Per la difesa la società ha messo gli occhi su due nomi: Federico Del Compare, nelle ultime due stagioni all’Urbania e in precedenza anche in formazioni di serie D, l’altro è Riccardo Cantarini, nell’ultimo campionato ha giocato prima con la Samb e poi si è trasferito a Lanciano. Si tratta di due pedine di indubbio valore che testimoniano quanto il Trodica voglia puntellare la squadra per disputare un campionato da primi posti.

Per il centrocampo piace Stefano Cichella, figlio dell’ex maceratese Adolfo, si tratta di un giocatore del 1996 reduce dall’Eccellenza abruzzese disputata con la maglia della Torrese.

Per l’attacco il Trodica ha messo gli occhi su due pedine molto importanti e di categoria superiore: infatti piacciono Stefano Spagna, ex Civitanovese e Recanatese, e Luca Cognigni, quest’ultimo attende di conoscere le intenzioni della Maceratese che ha contribuito a portare in D. La punta incontrerà a breve i dirigenti biancorossi.