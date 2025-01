Trodica va a tutto gas. Settempeda a mani vuote

Settempeda 2 Trodica 3

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Dolciotti, Sfrappini, Rango (8’ st Salvatelli), Cappelletti, Quadrini, Perez (22’ st Pariani). All. Ciattaglia.

TRODICA: Febbo, Ciccalè, Emiliozzi, Chornopyshchuk (12’ st Bonvin), Ciaramitaro, Giovannini (23’ st Marcaccio), Becker (35’ st Ciucci), Panichelli, Gobbi, Susic (30’ st Voinea), Merzoug (12’ st Berrettoni). All. Buratti.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 4’ Chornopyshchuk, 15’ e 28’ st (rigore) Susic, 34’ Quadrini, 25’ st Pariani.

Il Trodica non si ferma più, quella di San Severino è la settima vittoria di fila. Ma la capolista per domare la Settempeda deve faticare non poco. Infatti, dopo essersi portato sul 2-0, grazie a un avvio di gara assai convincente, il Trodica si fa rimontare dai padroni di casa che non lesinano energie di fronte al forte avversario. Poi, sul 2-2, ci mette lo zampino l’arbitro assegnando un contestatissimo rigore agli ospiti. Così il sogno biancorosso di frenare la corsa della capolista svanisce sul più bello. I locali escono comunque a testa alta. Peccato solo per il pessimo avvio.

Il Trodica, infatti, dopo un quarto d’ora aveva già segnato due reti: prima con Chornopyshchuk su assist di Susic in verticale, poi con lo stesso Susic, bravo a incornare un traversone di Giovannini. La Settempeda riapre il conto con Quadrini, ben servito da Sfrappini, e nella ripresa firma il pareggio con un imperioso colpo di testa dell’argentino Pariani. Però la gioia dura poco: Pettinari esce su Bonvin, per l’arbitro è rigore; dal dischetto batte Susic e sigla la doppietta che permette alla capolista di aggiungere tre punti in classifica.

