’Trofeo Cerbai’ Under 14. Grosseto, benedetti rigori

Il ’Trofeo Cerbai’ va al Grosseto. Sul terreno di gioco dell’impianto ’Bruno Buozzi’ di Firenze, il Grosseto, al termine di una partita molto combattuta e incerta, è riuscita ad imporsi nella finale della competizione riservata alla categoria Giovanissimi provinciali Under 14. I giovani biancorossi nell’atto conclusivo di questa importante manifestazione si sono imposti sui pratesi del Coano Santa Lucia per 7-6 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano terminati con il punteggio di 2-2.

I torellini allenati da Rocco Crea erano passati in vantaggio al 10’ con D’Ambra. I lanieri però reagivano con forza e ribaltavano il risultato portandosi in vantaggio grazie alla doppietta di Kulla. Ma al 68’ era Sedicini che firmava il pari. Il risultato non cambiava più e, alla fine, era l’undici grossetano ad imporsi e ad alzare il trofeo.

In precedenza il Grosseto, per arrivare in finale, aveva eliminato nel triangolare di primo turno Montelupo e Poggibonsese e, in semifinale, il Bellaria Cappuccini, grazie ad un gol segnato da Galdi al 15’ del secondo tempo supplementare.

Il ’Trofeo Cerbai’ è arrivato alla ventiquattresima edizione ed è organizzato dal Comitato regionale della Toscana Lega Nazionale Dilettanti. La manifestazione è da sempre considerata attività ufficiale in base.