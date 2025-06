Trofeo Enrico Sassolini. Vince il Csf Bianchi/Mda

La stagione Uisp ha assegnato il primo titolo stagionale, nello specifico si tratta del secondo "Trofeo Enrico Sassolini", e ad aggiudicarselo è il CSF Bianchi/Mda. La squadra pisana, capace già di qualificarsi ai playoff Scudetto, ha superato per 4-1 la Lube Cucine Viareggio che di contro, nonostante abbia disputato un finale in campionato in crescendo, non era riuscita ad acciuffarli i play off.

Partita a tratti molto maschia che il CSF Bianchi/Mda comincia meglio dei propri avversari, tanto da trovare la via della rete con Borraccino prima e con Cedric (nove reti realizzate nel corso del "Trofeo Enrico Sassolini" ed eletto anche miglior giocatore dell’intera manifestazione).

La Lube Cucine Viareggio a questo punto accusa decisamente il colpo, ma si aggrappa all’inesorabile bomber Del Soldato (anche per lui nove reti in totale) che accorcia sul finire del primo tempo.

Nella ripresa della partita però non c’è storia e, con i centri di Binelli e Colombini, il CSF Bianchi/Mda fa suo meritatamente l’ambito trofeo.

"Nel complesso, a mio parere, la nostra vittoria è giusta – sottolinea Gabriele Raimo del CSF Bianchi/Mda –. Vogliamo dedicare questo nostro successo al presidente Michele Bianchi".

Tutt’altro spirto nei commenti di fine gara da parte della Lube Cucine Viareggio.

"È inutile dire che abbiamo pagato a caro prezzo gli errori che abbiamo commesso nella fase difensiva. Però abbiamo provato, con tutte le nostre forze a conquistare questo trofeo" è il laconino commento di Mauro Casanova della Lube Cucine Viareggio.

CSF BIANCHI/MDA: Panelli (Fischer), Colombini, Poma, Giani, Chiacchio, Coli, Romeo (Cini), Del Ry (Capasso), Binelli (Doci), Cedric (Gnesi), Borraccino (Avanzato). All. Barsotti.

LUBE CUCINE: Marcucci, Moriconi, Ambrosino (Paolicchi), Raffaello, Bottari, Caniparoli (Mignano), Mancuso (Puddu), Germelli (De Pietro), Di Pillo (Lombardi), Miscio (Lari), Del Soldato (Lai). All. Casanova. Sergio Iacopetti