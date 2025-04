Trofeo Fabio Bacci a Perignano: Giornata azzurra con competizioni giovanili

Denominata Giornata azzurra essendo in programma tre competizioni giovanili, si disputa oggi domenica a Perignano il secondo Trofeo Fabio Bacci organizzato dal Gruppo Staffette Capannolese del presidente Stefano Casalini, riservato alle categorie giovanili esordienti e allievi. Saranno in palio per l’occasione anche i tre titoli pisani (riservati in pratica agli atleti residenti in provincia di Pisa anche se gareggiano per formazioni di altre province e regioni).

Al mattino programmate le due gare esordienti, quelli del primo anno con partenza alle 9.30 (cinque i giri del circuito che misura 4 km e 900 metri per un totale di 25 chilometri), mentre alle 10,40 verrà data la partenza agli esordienti del secondo anno che dovranno compiere sette giri per un totale di 34 chilometri e mezzo.

Nel pomeriggio con partenza alle 14.30 prevista la gara degli allievi (56 sono gli atleti iscritti) su 49 chilometri essendo previsti dieci giri. Gli esordienti iscritti risultano invece 42 per il primo anno (classe 2012) e 52 per il secondo (i nati nel 2011).

Antonio Mannori